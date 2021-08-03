Официальной информации о ДТП на данный момент нет.

В Мелитополе Запорожской области мужчина за рулем "Гезели" переехал свою жену. От полученных травм женщина скончалась.

Об этом пишет местный сайт ria-m.tv.

Жуткое происшествие произошло днем 3 августа. Жертвой аварии стала молодая женщина, мать двоих детей.

Отмечается, что за рулем автомобиля был муж погибшей. По словам соседей, мужчина переехал несчастную "Газелью".

"На месте происшествия до сих пор остается лужа крови", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве грузовик въехал в маршрутку с пассажирами: в сети показали фото аварииНа данный момент неизвестно, был наезд случайным или намеренным. Якобы перед происшествием супруги поссорились. С места трагедии мужчина сбежал.

Официальной информации о ДТП на данный момент нет.

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Автор: Катерина Шварц