Серьезный инцидент в Херсоне произошел в субботу, злоумышленника обезоружили и задержали правоохранители.

В субботу, 30 октября, в Херсоне около 6 утра на территории микрорайона "Таврический" в одном из кафе мужчина с ножом потребовал у работницы вернуть какие-то якобы невозвращенные деньги, а после приезда полиции охраны забежал в расположенный под заведением магазин и взял в заложницы женщину-продавца.

Мужчина прибежал к кассе, схватил женщину и поднес нож к ее горлу, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Правоохранители начали переговоры со злоумышленником, во время разговора мужчине позволили покинуть магазин вместе с продавцом.

Снаружи полицейские быстро оставили мужчину без ножа. Злоумышленник был задержан.

Позже стало известно, что "отличился" 30-летний местный житель-наркоман.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 147 "Захват заложников" и ч. 4 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса. Задержанному грозит 15 лет лишения свободы. Раньше в Херсоне произошла "кража века" – возле Бериславского шоссе в одной из квартир средь бела дня украли 600 тысяч гривен, которые принадлежали 25-летнему бизнесмену.

По данным СМИ, предприниматель просто держал деньги в шкафу – не было ни камеры наблюдения, ни сигнализации.

Автор: Екатерина Присяжнюк