Злоумышленника задержали, ему грозит три года тюрьмы.

Жительница Киева, которую накануне поздно вечером взяли в заложники, рассказала, что преступником оказался ее давний знакомый.

Об этом пишет ТСН.

«Из окна подъезда вскочил на балкон, разбил балкон, я спала. Затем удерживал меня несколько часов с ножом у горла, и полиция боялась штурмом брать квартиру, потому что он угрожал убить меня и выпрыгнуть в окно», – рассказала киевлянка.

По словам соседей, мужчина ранее часто наведывался в эту квартиру, и сама женщина это подтверждает. Но в этот раз он был очень пьян и вел себя неадекватно.

Читайте такжеВозможного сообщника луцкого террориста выпустили из-под стражи«Он был неадекватен. Кроме угроз жизни, больше ничего.... Я не была склонна к диалогу, очень испугана была», – добавила женщина.

До этого сообщалось, что 6 июня около 23:00 на улице Лесковской в квартиру на девятом этаже через окно проник мужчина и взял в заложники ее владелицу

Со злоумышленником провели переговоры, в результате чего он открыл дверь и отпустил женщину.

Известно, что мужчина задержан, ему грозит до трех лет лишения свободы.

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Автор: Катерина Шварц