В качестве меры пресечения предлагается домашний арест

Киевские следователи сообщили подозрение пьяному пешеходу, который толкнул велосипедиста под грузовик в Святошинском районе столицы. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители уже подали ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения. Мужчину обвиняют по статье 291 "Нарушение действующих на транспорте правил" Уголовного кодекса Украины.

Сторона обвинения считает, что за такой поступок мужчине достаточно круглосуточного домашнего ареста. Если же суд при рассмотрении дела по существу признает подозреваемого виновным, то ему грозит до пяти лет заключения.

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На момент инцидента у задержанного 1973 года рождения в крови было 1.44 промилле алкоголя.

Что известно о погибшем

В Киеве в районе Окружной дороги 15 июня погиб 27-летний врач-травматолог Виктор Заболотный. Его под грузовик толкнул пьяный пешеход, который даже не попытался оказать помощь, и хотел сбежать с места происшествия.

Знакомая погибшего врача в комментарии Обозревателю сообщила, что Виктор около года проработал в Киевской городской больнице №7, куда пошел после ординатуры. В июне 2020 года он сдал экзамен в ординатуре на кафедре ортопедии и травматологии Киевского медицинского университета им. Богомольца, а во время учебы работал на "скорой".

Два года назад Виктор женился. Его супруга Ирина также медик. Она работает семейным врачом в одной из поликлиник Святошинского района.

Друзья погибшего рассказали, что погибший с самого детства ездил на велосипеде, а также он водил авто, поэтому отлично знал правила дорожного движения.

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Автор: Анастасия Горбачева