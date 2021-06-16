На фото отец прощается с погибшим сыном.

В сети показали жуткое фото с места смертельной аварии в Киеве, в результате которой погиб 27-летний мотоциклист.

Снимок опубликован на странице dtp.kiev.ua в Facebook. На нем отец погибшего прощается с сыном.

"Последствия жуткой случайности в Киеве на Окружной: пьяного с 1.41п качнуло - велосипедиста бросило на грузовик и потом разорвало голову о бордюрный камень. Он был без шлема, в нем шансы были бы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибший работал травматологом в 7-й городской больнице Киева.

Как сообщал УНИАН, предварительно известно, что пьяный прохожий изменил траекторию движения по тротуару и в этот момент столкнулся с велосипедистом, который двигался навстречу. В результате падения велосипедист, 1993 года рождения, попал под колеса грузовика. Мужчина погиб на месте. Авария произошла на улице Зодчих в Святошинском районе столицы.

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Автор: Юрий Годован