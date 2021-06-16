Погибший парень был единственным сыном в семье и работал врачом

Полиция задержала пьяного мужчину, который в Киеве толкнул велосипедиста под колеса грузовика. От полученных травм пострадавший скончался.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Прохожий, 1973 года, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 291 "Нарушение действующих на транспорте правил" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремный срок до пяти лет.

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По данным СМИ, погибший велосипедист – 27-летний Виктор Заболотный - был единственным сыном в семье. Его отец – водитель, а мать работает в школе.

Кроме того, погибший два года назад женился на семейном враче одной из поликлиник Святошинского района Ирине.

Также в Сети появилось видео трагедии, на котором видно, что врач едет на велосипеде по пустому тротуару. Навстречу ему идет пьяный мужчина, который толкнул велосипедиста, когда поравнялся с ним. Парень упал на дорогу, ударился о заднюю часть прицепа грузовика, после чего упал на бордюр. От полученных травм он умер.

Как ранее сообщал УНИАН, в Святошинском районе столицы под колеса грузовика попал велосипедист. В результате падения велосипедист, 1993 года рождения, погиб на месте. Позже в сети показали жуткое фото с места смертельной аварии. Погибший работал травматологом в 7-й городской больнице Киева.

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Автор: Анастасия Горбачева