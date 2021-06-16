Вечером 15 июня в Киеве, вблизи Окружной дороги в ужасной ДТП погиб 27-летний врач-травматолог Виктор Заболотный. Он ехал на велосипеде, когда пьяный пешеход толкнул его под грузовик.
На видео, которое появилось в сети, видно, что врач едет на велосипеде по безлюдному тротуару, а навстречу ему идет пьяный мужчина. Когда их пути пересеклись, пешеход качнулся и сбил велосипедиста. Парень упал на дорогу, ударился о заднюю часть прицепа грузовика, затем его отбросило на бордюр. Получив травму головы, он погиб на месте.
Читайте такжеВ Киеве пьяный прохожий столкнулся с велосипедистом-тот упал под колеса грузовика (фото)Погибшим оказался врач-травматолог Киевской больницы №7 Киево-Святошинского района Виктор Заболотный. Ему было 27 лет. Отец парня - водитель, а мама работает в школе. Он был единственным сыном в семье, передает OBOZREVATEL.
Два года назад Виктор женился. Его жена Ирина – семейный врач в одной из поликлиник этого же района. У молодых людей на странице сохранились фотографии со свадьбы.
Также в больнице изданию рассказали, что Виктор был врачом с золотыми руками. К нему шли пациенты, он был очень отзывчив и внимателен к людям. Кроме этого, парень работал на скорой помощи.
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