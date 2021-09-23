Трое из четырех подозреваемых – уроженцы Армении, сообщили в прокуратуре.

В Одесской области задержаны участники преступной группировки, которая терроризировала жителей города Южный.

Задержаны четверо подозреваемых, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По предварительным данным следствия, в состав группы входили уроженцы одной из закавказских стран с криминальным прошлым.

"Они, создавая искусственные конфликтные ситуации, требовали от потерпевших большие суммы денег и имущество. Чтобы заставить "жертв" заплатить, фигуранты применяли психологическое давление и физическую расправу", – говорится в сообщении.

Как установила СБУ, злоумышленники готовили похищение местного жителя. Угрозами убийства они пытались "выбить" у потерпевшего земельный участок, рыночная стоимость которой составляет около 200 тыс. грн. Мужчины заставляли потерпевшего переоформить землю на них за якобы погашения несуществующего долга.

Читайте такжеОставил товарища без более $100 тысяч: в одесском аэропорту задержан иностранец с кучей денег (фото)Сотрудники СБУ установили место пребывания всех участников группировки и задержали их. На момент спецоперации злоумышленники перевозили владельца земельного участка в багажнике автомобиля, к нему применяли пытки.

Следствием устанавливаются другие факты вымогательства "долгов".

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Злоумышленников задержали в среду, 22 сентября, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

В состав преступной группы входили четверо мужчин, трое из них – уроженцы Армении.

Ранее в СБУ сообщили об обезвреживании преступной группировки, которая занималось похищением людей и вымогательством денег за их освобождение.

По сведениям спецслужбы, злоумышленников остановили после того, как они похитили дочь одного из депутатов Полтавского областного совета и требовали за ее освобождение $470 тыс. биткоинами. Организатором преступления оказался мужчина, который находился за решеткой.

Автор: Светлана Макринская