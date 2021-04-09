Иностранцев схватили сразу после совершения кражи в частном доме.

В Одессе задержаны трое участников этнической преступной группировки «криминального авторитета» из Закавказья.

Читайте такжеВ Одессе задержали подельника российского "вора в законе" (фото, видео)Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вчера злоумышленники были задержаны сразу после похищения ими денег и других ценностей из частного дома на улице Пишенина.

Были проведены неотложные обыски, во время которых правоохранители изъяли у фигурантов похищенные вещи и орудие преступления.

Отмечается, что участники группировки подозреваются в ряде краж из квартир и частных домов одесситов. До избрания меры пресечения фигурантов в возрасте 36-ти, 39-ти и 44-х лет поместили в изолятор временного содержания.

Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и проверяются на причастность к другим преступлениям, совершенным на территории города.

По данному факту открыто производство по ч. 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая