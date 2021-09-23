Преступление организовал мужчина, который был за решеткой, выяснили правоохранители.

Сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили преступную группировку, которая занималась похищением людей и вымогательством денег за их освобождение.

Злоумышленников остановили "по горячим следам" – после похищения дочери одного из депутатов Полтавского областного совета, сообщил пресс-центр СБУ.

Выкуп за дочь депутата составил $470 тыс. Указанные средства должны были быть перечислены на электронный кошелек биткоинами.

По оперативным данным, организатором "схемы" является мужчина, который сейчас находится за решеткой. Его обвиняют в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, поэтому до приговора суда он находится в Киевском следственном изоляторе.

Читайте такжеВ центре Полтавы мужчина открыл стрельбу и похитил женщинуНесмотря на лишение свободы, злоумышленник разработал план и организовал похищение ребенка влиятельного бизнесмена и депутата Полтавского областного совета.

Мужчина подыскал исполнителя похищения через Интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере $100 тыс.

Злоумышленникам при содействии дополнительно привлеченных лиц удалось похитить девочку, после чего они вступили в переговоры с ее родителями. Они угрожали физическим насилием и смертью их ребенка.

Несмотря на то, что похитители применяли исключительные меры конспирации, – общались между собой и с родителями девочки исключительно через Telegram-канал или скрытую интернет-сеть "Даркнет", правоохранители смогли установить их и задержать.

В связи с достаточными доказательствами злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса. Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастными к этому правонарушению.

Похожее преступление произошло в Одессе в ночь на 24 марта – группа выходцев из Закавказья похитила 20-летнего парня и вымогали за его освобождение $1 млн. Злоумышленники вывезли юношу на авто в центр Киева и удерживали несколько дней связанным в арендованной квартире.

Похитителей задержали 26 марта. Правоохранители выяснили, что заказчиком похищения является мужчина, у которого был конфликт с отцом парня, и он так хотел отомстить.

Автор: Лариса Бекета