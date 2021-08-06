Адвокат намерен обжаловать решение суда о мере пресечения.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему участнику боевых действий на Донбассе Владимиру Прохничу, который 4 августа зашел в здание Кабинета министров Украины с гранатой.

Об этом сообщил в Facebook его адвокат Тарас Беспалый.

"Владимир Прохнич - содержание под стражей", - написал адвокат.

Мера пресечения будет действовать 60 суток.

Читайте такжеВетеран АТО и предприниматель: СМИ узнали первые данные о личности захватившего здание Кабмина мужчины (фото)Прохничу сообщили о подозрении по трем статьям:

статья 341 "Захват государственных зданий";

частью 2 статьи 146 "Незаконное лишение свободы";

частью 1 статьи 263 "Незаконное обращение с оружием".

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

В свою очередь защита Владимира Прохнича будет подавать апелляцию на решение суда о мере пресечения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Прохнича Тарас Беспалый.

Он рассказал, что суд избрал меру пресечения для Прохнича в виде содержания под стражей до 27 сентября и добавил, что обязательно обжалует это решение в Киевском апелляционном суде, где будет просить избрать Прохничу любую другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Захват Кабмина: что известно

Утром 4 августа мужчина зашел с предметом, похожим на гранату, в здание Кабинета министров. Он продемонстрировал охране боеприпас и стал угрожать его взорвать.

В связи с этим полиция оцепила квартал, была введена специальная операция. Правоохранители более часа проводили с ним переговоры. Впоследствии его задержали.

Мужчиной, который захватил Кабмин, является ветеран АТО по имени Владимир Прохнич. Он - предприниматель из Ирпеня Киевской области (по ремонту автомобилей). Впоследствии стало известно, что он был недоволен работой госучреждения и ненадлежащим финансовым обеспечением бывших военнослужащих. Потому и пошел на преступление.

Задержанному бывшему военнослужащему 43 года. В отношении его начато уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием).

5 августа мужчине сообщили о подозрении.

Авторы: Дмитрий Хилюк, Надя Пришляк