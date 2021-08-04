Мужчина недоволен работой правительства и ненадлежащим финобеспечением бывших военнослужащих.

Бывший участник боевых действий на Донбассе, который угрожал взорвать гранату в здании Кабинета министров, был недоволен работой госучреждения и ненадлежащим финансовым обеспечением бывших военнослужащих.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец на странице в Facebook.

По ее словам, мужчину, который захватил здание Кабмина, доставили в Печерское управление полиции, где с ним работают следователь и процессуальный руководитель.

"С какой целью он пришел в админздание и чего хотел добиться, выясняется. В общих чертах: недовольство работой госучреждения и ненадлежащее финансовое обеспечение бывших военнослужащих", - добавила Максимец.

Читайте также"Был дважды ранен: в полиции рассказали о ветераны АТО, захватившем Кабмин (видео)

Нападение мужчины с гранатой на Кабмин

4 августа около 10: 00 в здание Кабмина зашел мужчина, который угрожал взорвать боевую гранату. Также он захватил в заложники несколько человек. Впоследствии правоохранители задержали его.

Как сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, задержанный был участником антитеррористической операции, а на преступление пошел из-за "жизненных событий".

В пресс-службе Киевской городской прокуратуры уточнили, что задержанному 43 года. В его отношении начато уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием).

Автор: Константин Гончаров