В ведомстве просят не торопиться с выводами до установления обстоятельств происшедшего.

В Министерстве ветеранов прокомментировали сегодняшний инцидент с участником АТО, который захватил Кабмин, угрожая окружающим гранатой.

В пресс-службе ведомства заявили, что информация об этом активно попала в российские СМИ, которые традиционно пытались сформировать негативный образ украинских защитников.

"Подчеркиваем, что для Министерства по делам ветеранов является важным каждый украинский ветеран, его состояние и социальная защита. Сейчас представители Минветеранов и Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, которые принимали участие в защите Украины, находящихся в управлении полиции, где находится задержанный гражданин",- говорится в сообщении.

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Министерство также призвало не спешить с выводами и комментариями до установления всех обстоятельств сегодняшнего инцидента.

Захват Кабмина - что произошло

4 августа около 10:00 в здание Кабмина зашел мужчина, который угрожал взорвать боевую гранату. Также он захватил в заложники несколько человек. Впоследствии правоохранители задержали его.

Как сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, задержанный был участником антитеррористической операции, а на преступление пошел из-за "жизненных событий". Впоследствии стало известно, что он был недоволен работой госучреждения и ненадлежащим финансовым обеспечением бывших военнослужащих.

В пресс-службе Киевской городской прокуратуры уточнили, что задержанному 43 года. В отношении его начато уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием).

Автор: Юрий Годован