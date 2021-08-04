Обнародовано видео задержания вооруженного гранатой ветерана АТО в Кабмине

Мужчина во время задержания сопротивления не оказал и вышел из здания под пристальным контролем спецназовцев.

Правоохранители опубликовали видео задержания ветерана АТО, который угрожал взорвать гранату в Кабмине. Запись размещена на официальном Youtube-канале Министерства внутренних дел. Операцию по задержанию проводили спецназовцы КОРД. На обнародованных кадрах видно, что сопротивления мужчина не оказывал, поэтому его спокойно вывели из здания, а уже после этого надели наручники. Сразу после задержания в помещение пригласили сотрудников взрывотехнической службы для соответствующей проверки. Захват Кабмина: что известно об инциденте и задержанном Утром 4 августа мужчина зашел с предметом, похожим на гранату, в здание Кабинета министров. Он продемонстрировал охране боеприпас и стал угрожать его взорвать.

В связи с этим полиция оцепила квартал, была введена специальная операция. Правоохранители больше часа проводили с ним переговоры. Впоследствии его задержали.

Мужчиной, захватившим Кабмин, является ветеран АТО по имени Владимир Прохнич. Он - предприниматель из Ирпени Киевской области (по ремонту автомобилей). Впоследствии стало известно, что он был недоволен работой госучреждения и ненадлежащим финансовым обеспечением бывших военнослужащих. Потому и пошел на преступление.

Задержанному бывшему военнослужащему 43 года. В отношении его начато уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием). Автор: Юрий Годован

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