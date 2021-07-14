По данным комментатора УНИАН, после окончания учебного заведения мужчина стал членом исламского этнического сообщества и принял с братом мусульманство.

Мужчиной, устроившим стрельбу из автомата в пригороде Одессы в рамках "чеченской свадьбы", оказался украинец, принявший ислам.

Об этом сообщил комментатор УНИАН под постом в Telegram-канале.

По его данным, мужчина живет в городе Южном, учился в школе №1. Его родители являются православными украинцами. В школе он также был православным. Но после окончания учебного заведения стал членом исламского этнического сообщества в Одессе, принял с братом мусульманство и поменял имя на мусульманское.

Стоит заметить, что в облетевшем сеть видео, где он открывает хаотичную пальбу из автомата посреди дороги, его окликают мусульманским именем. Хотя на другой записи, где виновник происшествия раскаивается в совершенном, он называет себя Кириллом Игоревичем Крамаренко.

Стрельба в Одессе сегодня - что произошло

В селе Фонтанка под Одессой мужчина открыл посреди улицы огонь из автомата. Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на загруженной дороге дрифт.

Позже сотрудники спецназа со стрельбой задержали участников праздничного действия.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, в ресторан "Море", где представители чеченской диаспоры отмечали со стрельбой свадьбу, ворвались вооруженные правоохранители и задержали нескольких мужчин. Их "уложили лицом вниз на асфальт" и надели на них наручники.

Как сообщил начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех, личность мужчины, устроившего стрельбу, установлена.

Мужчина, который назвали себя Крамаренко Кириллом Игоревичем, раскаялся в совершенном.

Видео "свадьбы" тем временем разошлось по соцсетям и одесским Telegram-каналам. В описании к видео утверждается, что стрельбу устроили чеченцы.

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Автор: Денис Прядко