Задержание, по данным СМИ, происходило в ресторане "Море".

В селе Фонтанка под Одессой неизвестный мужчина открыл посреди улицы огонь из автомата. Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на загруженной дороге дрифт. Но зрелищная свадьба продолжалась недолго.

Как сообщается в Telegram-канале Xydessa, сотрудники спецназа со стрельбой задержали участников праздничного действия.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, в ресторан "Море", где представители чеченской диаспоры отмечали со стрельбой свадьбу, ворвались вооруженные правоохранители и задержали нескольких мужчин. Их "уложили лицом вниз на асфальт" и надели на них наручники.

"Так закончилась чеченская свадьба", - пишут очевидцы.

Как сообщил начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех, личность мужчины, устроившего стрельбу, установлена.

"Злоумышленник понесет наказание в соответствии с законодательством. Также установлен водитель автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге. В отношении мужчины будет составлен административный протокол", - заявил Бех.

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Стрельба в Одессе - что известно

Инцидент произошел возле ТРЦ "Ривьера." В полиции журналистам сообщили, что правоохранители получили информацию о стрельбе из автоматического оружия. На место выехала опергруппа.

"По предварительной информации, так люди празднуют свадьбу. На место отправили опергруппу и объявлен план "Перехват". Личности устанавливаются",- заявили в ведомстве.

Видео "свадьбы", тем временем, разошлось по соцсетям и одесским Telegram-каналам. В описании к видео утверждается, что стрельбу устроили чеченцы.

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Авторы: Денис Прядко, Лариса Козовая