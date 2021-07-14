Мужчина принес извинения жителям Одессы за стрельбу посреди дороги во время свадьбы.

Появилось видео, на котором мужчина, якобы устроивший стрельбу из автомата в пригороде Одессы, раскаивается в содеянном.

Короткая запись опубликована в Telegram-канале Xydessa.

"Я, Крамаренко Кирилл Игоревич, приношу свои извинения жителям города Одессы за свое неподобающее поведение. Я искренне раскаиваюсь и впредь обязуюсь больше не исполнять таких поступков", - сказал он.

Стрельба в Одессе сегодня - что произошло

В селе Фонтанка под Одессой мужчина открыл посреди улицы огонь из автомата. Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на загруженной дороге дрифт.

Позже сотрудники спецназа со стрельбой задержали участников праздничного действия.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, в ресторан "Море", где представители чеченской диаспоры отмечали со стрельбой свадьбу, ворвались вооруженные правоохранители и задержали нескольких мужчин. Их "уложили лицом вниз на асфальт" и надели на них наручники.

Как сообщил начальник регионального главка Нацполицици Олег Бех, личность мужчины, устроившего стрельбу, установлена.

Видео "свадьбы" тем временем разошлось по соцсетям и одесским Telegram-каналам. В описании к видео утверждается, что стрельбу устроили чеченцы.

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Автор: Денис Прядко