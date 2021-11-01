Ребенок получил непроницаемое огнестрельное ранение грудной клетки и головы, поделились в полиции.

На Винниччине произошел серьезный инцидент – охотник ранил из гладкоствольного ружья 14-летнего подростка.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, 31 октября около 13:00 к правоохранителям поступило сообщение из больницы о том, что к ним с непроникающим огнестрельным ранением грудной клетки и головы доставлен 14-летний житель села Малая Стратиевка.

По данным полиции, телесные повреждения мальчик получил во время прогулки с собакой вблизи водоема за пределами села, где охотился мужчина.

"Сотрудники полиции установили, что ранение пострадавший получил в результате рикошета заряда дроби во время охоты 26-летнего односельчанина на пернатую дичь. Зарегистрированное оружие у охотника изъято", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Виннице задержали мужчину, угрожавшего врачам оружием (фото)Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 УК ("Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение").

Указанное уголовное правонарушение наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

Напомним, в конце августа СМИ узнали, что в Одессе мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажного жилого дома и ранил в ногу мальчика. По неподтвержденным сведениям, правоохранители приехали на место преступления, но не стали задерживать стрелка.

Автор: Светлана Макринская