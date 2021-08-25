Как рассказали очевидцы, мужчина стрелял из оружия под патрон Флобера.

В Одессе мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажного жилого дома, в результате чего мальчик получил ранение ноги.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Одесса INFO".

Инцидент произошел на улице Генерала Бочарова 71/3. Как рассказали очевидцы, мужчина стрелял из оружия под патрон Флобера. Приехавшие по вызову сотрудники полиции задерживать стрелка не стали.

"Он спокойно поехал на работу, а у мальчика пробита нога. На вопрос, могли бы ли они у него отобрать оружие или как-то обезопасить в дальнейшем, полицейские ответили: "Нет, меняйте закон", – говорится в сообщении.

О состоянии пострадавшего ребенка не сообщается.

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Автор: Денис Прядко