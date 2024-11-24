О деталях операции полиция проинформирует позже.

Стрелок, который устроил стрельбу в столичном отеле и смертельно ранил мужчину, задержан, сообщает полиция Киева.

"Более подробная информация позже", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, речь шла о стрельбе в отеле Sky Loft, который расположен недалеко от станции метро "Дворец спорта" в столице Украины.

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В Печерском управлении полиции ГУНП в Киеве сообщали, что в одном из отелей Киева в ночь на 23 ноября произошла стрельба, в результате которой погиб 27-летний мужчина, еще несколько человек получили ранения.

Отмечалось, что инцидент произошел около 01:00. В помещении отеля между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем драка, в ходе которой один из фигурантов достал оружие и сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов.

Сообщалось, что от полученных ранений 27-летний мужчина погиб на месте, повреждения также получили товарищ потерпевшего и охранник заведения. Раненых госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители уточняли, что задержали одного из участников драки, а стрелка разыскивали.

По факту событий уголовные производства начаты по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), и ч. 2 ст. 296 (хулиганство). Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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