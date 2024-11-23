Между двумя компаниями возникла драка, в ходе которой один из фигурантов сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов.

В одном из отелей Киева в ночь на 23 ноября произошла стрельба, в результате которой погиб 27-летний мужчина, еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщили в Печерском управлении полиции ГУНП в г. Киеве.

Отмечается, что инцидент произошел около 1:00 часов ночи. В помещении отеля между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем драка, в ходе которой один из фигурантов достал оружие и сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов.

"От полученных ранений 27-летний мужчина погиб на месте, повреждения также получили товарищ потерпевшего и охранник заведения. Последние в удовлетворительном состоянии были госпитализированы", - говорится в сообщении.

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Правоохранители уточнили, что задержали одного из участников драки, стрелка сейчас разыскивают:

"Уголовные производства начаты по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 115 - умышленное убийство, и ч. 2 ст. 296 - хулиганство. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы".

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