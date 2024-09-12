Прибыв на место, в подъезде дома правоохранители обнаружили пистолет.

Житель Софиевской Борщаговки под Киевом открыл стрельбу из окна дома. Сейчас полиция Киевской области устанавливает обстоятельства стрельбы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции. "Сегодня утром в Бучанское районное управление полиции Киевщины поступило сообщение от жителей о том, что один из жителей стреляет из окна. Прибыв на место, в подъезде дома правоохранители обнаружили пистолет", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что в настоящее время сообщений о пострадавших не поступало.

Кроме того, отмечается, что полицейские установили личность стрелка. Это - 48-летний местный житель.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.

По данным паблика Киев ИНФО, стрелявших мужчин было двое, они были пьяны и совершили семь выстрелов. "Поскольку это было во время воздушной тревоги, местные жители сначала подумали, что стреляют по "Шахедам"", - говорится в сообщении паблика.

Инциденты в Украине

Недавно в центре Киеве группа неизвестных напала на митрополита Крымского и Симферопольского Климента, который является военнослужащим ВСУ. Инцидент произошел возле Михайловского собора.

Информацию о нападении полицейские обнаружили сегодня во время мониторинга социальных сетей. В одном из телеграмм каналов было указано, что трое неизвестных возле Михайловского собора "совершили нападение на представителя церкви, который также является военнослужащим ВСУ".

Кроме того, в Ивано-Франковске задержали трех мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения избили военнослужащего. Конфликт увидели случайные свидетели, один из которых обратился к правоохранителям. Полицейские опросили свидетелей, установили потерпевшего. 40-летнего военнослужащего, жителя Ивано-Франковска, обнаружили по месту жительства. Его доставили в медицинское учреждение. Медики диагностировали у него многочисленные ушибы головы и тела.

Вас также могут заинтересовать новости: