Стрелка обезвредили во время задержания.

В Холодногорском районе Харькова в результате стрельбы погибли три человека.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"25 мая в 20:50 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация, что в Холодногорском районе города Харькова неизвестный стреляет из автомата. На задержание злоумышленника были оперативно направлены полицейские полка полиции особого назначения, управление уголовного розыска территориального подразделения. Во время задержания правонарушитель был обезврежен", - говорится в сообщении.

Правоохранители на месте инцидента устанавливают его обстоятельства и собирают вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертное исследование.

По факту сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как пишет "Суспильне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, один из погибших был одет в военную форму, его нашли в расстрелянному микроавтобусе. Второй убитый - мужчина в штатском, чье тело лежит неподалеку. Местные Телеграм-каналы сообщают, что авто, вероятно, принадлежит территориальной обороне.

Напомним, на днях житель Николаева на стройплощадке из ружья застрелил полицейского и ранил военного.