Стрелка ликвидировали на месте инцидента.

Мужчина на строительной площадке в Николаеве застрелил полицейского и ранил военного. Стрелка ликвидировали на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Отмечается, что охранник одной из строительных площадок сообщил в полицию о посторонних людях. На место прибыли полицейские и военнослужащие.

На одном из этажей мужчина начал стрелять из ружья, в результате чего погиб 39-летний полицейский, а военный получил ранение руки. Стрелка ликвидировали на месте. Им оказался 37-летний житель Николаева. Возле его тела обнаружили охотничье ружье и гильзы.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 348 "Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего" Уголовного кодекса Украины

Как ранее сообщал УНИАН, николаевский городской голова Александр Сенкевич 22 мая сообщил, что в городе слышны взрывы. Он отметил, что российские оккупанты применили кассетные снаряды. Сенкевич призвал жителей города держаться подальше от окон и не забывать о правиле двух стен.

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