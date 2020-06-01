Разборки в Броварах: 20 участников перестрелки взяли под стражу

Аваков рассказал о ходе громкого дела.

Сейчас 20 участников перестрелки, которая на днях произошла в Броварах, отправлены под стражу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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"Итак, на сейчас 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога. Еще одно дело суд будет рассматривать в 10:00, - сообщил Аваков.

По его словам, еще двум лицам объявлено подозрение заочно – до задержания.

"На очереди — организаторы преступления", - резюмировал Аваков.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой за междугородние маршрутные перевозки.

В результате конфликта пострадали трое человек, двое из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

По данным МВД, в конфликте приняли участие более 100 человек, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа тремя микроавтобусами прибыла из Киева.

Следователи начали досудебное расследование в уголовных процессах по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также по ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.

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