Перестрелка в Броварах: все подробности разборок в стиле "90-х" (фото, видео)

Прямо под окнами жилых домов неизвестные устроили кровавую стрельбу.

Что произошло в Броварах?

Сегодня утром, 29 мая, в городе Бровары Киевской области произошла стрельба с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками.

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"Предварительно инцидент произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками. Около 100 человек принимали участие в этой стрельбе", – заявила спикер полиции Киевской области Виталия Грохольская.

По данным Офиса генпрокурора, правоохранители задержали 11 участников перестрелки. Их доставили в Броварской отдел полиции.

Как сообщает полиция, задержанными оказались "гости", прибывшие из других регионов Украины.

На месте инцидента правоохранители изъяли арсенал холодного и огнестрельного оружия.

В результате стрельбы в Броварах три человека получили ранения из травматического оружия. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В МВД отметили, что в результате утренних событий в Броварах двое человек пострадали. С огнестрельными ранениями их доставили в больницу, а в области введен план-перехват.

Причины перестрелки

По данным СМИ, между несколькими перевозчиками в Броварах уже давно идет война. Накануне представители одного из них "настойчиво просили" граждан для проезда с Броваров до Киева садиться именно в их маршрутки, а не подсаживаться в попутно проезжающие авто.

В соцсетях местные жители жалуются, что конфликт перевозчиков в городе длится давно, и "титушки" неоднократно запугивали местных водителей, запрещая им брать пассажиров.

По версии Геращенко, криминальные разборки стали результатом не прозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области.

"Связался с руководством полиции Киевской области по поводу перестрелки в Броварах. Две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородное маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение, которые были проведены ещё в 2015 году. Одна группировка подтянула местных "титушек", вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы", - сообщил нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Мэр Броваров Игорь Сапожко назвал причиной стрельбы в городе распределение междугородных маршрутов. "Недавно, по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации, в Бровары на существующий маршрут зашла новая компания. Это касается именно междугородных маршрутов", - сообщил Сапожко. "Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОДА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаша до метро Лесная через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы. Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Поэтому считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией ситуация обострялась каждый день", - убежден он.

Перестрелка в Броварах: видео

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