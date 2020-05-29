Под Киевом около сотни человек устроили разборки в стиле "90-х" со стрельбой посреди жилых домов (фото, видео)

Информация о пострадавших выясняется.

Утром в городе Бровары Киевской области произошла стрельба с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 10 человек задержали.

Об этом сообщила спикер полиции Киевской области Виталия Грохольская в комментарии "Украинской правде".

"Предварительно инцидент произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками. Около 100 человек принимали участие в этой стрельбе. Через минуту после того, как полиция получила сообщение, на место происшествия приехали правоохранители. Задержали 10 человек с оружием", – заявила Грохольская.

Информация о пострадавших выясняется.

Задержанных доставили до Броварское отделение полиции. Ими оказались люди, которые прибыли из других регионов Украины. Оружие изъяли.

На месте происшествия работают правоохранители, устанавливают других участников, обстоятельства и причины инцидента.

Массовые задержания @police_kyiv_obl злоумышленников и изъятие оружия в Броварах после утренних столкновений и стрельбы. pic.twitter.com/s8wd6bYFSt — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) May 29, 2020

По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство.

Вместе с тем в сети появилось видео стрельбы. На нем видно, как большая группа молодых людей с ружьями осуществляет выстрелы.

По данным издания «Факты», десятки людей в 07:00 напали на место стоянки одной из маршруток.

Инцидент произошел на улице Олимпийской (район Торгмаш). Сообщается, между несколькими перевозчиками в городе уже давно идет война. Накануне представители одного из них «настойчиво просили» граждан для проезда с Броваров до Киева садиться именно в их маршрутки, а не подсаживаться в попутно проезжающие авто.

Перед прибытием полиции некоторые молодые люди разбежались по ближайшим дворам.

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