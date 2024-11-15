Полиция выясняет обстоятельства стрельбы на складах в Киевской области. Об этом в комментарии УНИАН рассказала Яна Ермоленко, главный специалист отдела коммуникации полиции Киевской области, отвечая на вопрос о видео в соцсетях, на котором якобы на территории складов в Счастливом Киевской области мужчина в военной форме стреляет в грузчика.
"Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства этого события. На месте, предварительно, были представители ДФТГ (добровольческое формирование территориальной общины - УНИАН). Пострадавших в результате таких действий нет", - сообщила она.
Так, сейчас точные обстоятельства событий, которые там произошли, еще устанавливаются. В частности, еще не известно, из чего именно стрелял мужчина. Планируется проверка камер видеонаблюдения.
Ермоленко также уточнила, что эти события в селе Бориспольского района области произошли сегодня, 15 ноября.
Впоследствии Министерство обороны заявило, что изучает информацию об инциденте с применением оружия сотрудником ТЦК в Счастливом.
"Для выяснения обстоятельств Главная инспекция Министерства обороны (ГИМО) начала проверку правомерности действий представителя ТЦК и основания для использования оружия", - отметили в ведомстве.
В Минобороны также добавили, что в случае установления фактов превышения служебных полномочий или выявления признаков уголовного преступления, материалы будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и принятия соответствующих решений.
Другие случаи с использованием огнестрельного оружия
Как сообщал УНИАН, 14 ноября на Закарпатье возле здания Хустского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в воздух и попытался проникнуть в здание центра комплектования.
Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Анна Дан сообщила, что мужчина стрелял из стартового пистолета. Правоохранители задержали его на месте происшествия. В результате инцидента никто не пострадал.
Мужчину привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. После оформления протокола его отпустили.
"Суспільне" со ссылкой на источники в правоохранительных органах отметило, что задержанный - бывший военный, который уволился из Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья. По словам источника, мужчина стрелял, потому что рассердился, что его не хотят мобилизовать.
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