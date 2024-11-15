По данным источников, мужчина стрелял из-за того, что его не хотят мобилизовать.

На Закарпатье возле здания Хустского районного ТЦК и СП неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в воздух и попытался проникнуть в здание центра комплектования. Информацию об этом УНИАН подтвердила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан.

По ее данным, происшествие случилось в четверг, 14 ноября, в 15:30. Мужчина произвел несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета. Правоохранители задержали его на месте происшествия.

В полиции сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

"Задержанного мужчину привлекли к админответственности по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП", - уточнила Дан.

Также она сообщила, что после оформления протокола мужчину отпустили.

"Суспильне" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах информирует, что задержанный - бывший военный, который уволился из ВСУ по состоянию здоровья.

"Мужчина стрелял, потому что разозлился, что его не хотят мобилизовать", - рассказал источник.

В Полтаве на известного блогера напали с пистолетом

В октябре в Полтаве на блогера Николаса Карму напали неизвестные с оружием. По его словам, во время съемок к нему подошла группа мужчин. Они начали провоцировать его на ссору и задавать вопросы об "отношении к ВСУ". Карма ответил, что сейчас все должны быть или в армии, или для нее. Но, по словам блогера, ему начали угрожать пистолетом.

В комментариях на странице блогера некоторые подписчики указали, что на видео мужчина похож на представителя ТЦК Александра Логвиненко. На конфликт отреагировал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. Он подтвердил, что Логвиненко был на месте инцидента и задал несколько вопросов блогеру и отошел. Впоследствии Николас Карма подбежал к нему со спины, схватил за плечо и начал конфликтовать. Также, по его словам, пистолет не был боевым и не нес никому угрозы.

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