Правоохранители не набраны где-то на Марсе или Юпитере, они выполняют свою работу, отметили в Департаменте патрульной полиции.

Тяжелую ситуацию в Днепре полностью разберут, но квалификацию действий полицейского сформирует следствие, а выводы сделает суд.

Новости Днепра прокомментировал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook - отреагировал на то, что полицейский застрелил мужчину, который ударил его коллегу.

Он сообщил, что Департамент патрульной полиции будет содействовать следствию и проведению служебного расследования, но оказывает полную юридическую поддержку своим патрульным.

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Он отмечает, что не будет писать о тех, кто "правильно и очень уместно" задавал вопрос, в каком обществе мы бы хотели жить и какие правила поведения для нас приемлемы, особенно во время военного положения, и какое отношение к полицейским, военным мы считаем адекватным.

"Я больше о тех, кто сразу поспешил клеймить и делать выводы о виновности полицейских, ложности их действий, щедро украшая это все авторской юридической квалификацией правонарушения, и напоследок приправляя собственными выводами вроде "як тре було робити", - отмечает Белошицкий.

При этом подчеркивает, что не может высказаться о правомерности или неправомерности, о виновности или невиновности полицейского, потому что комиссия проводит служебное расследование, а следствие должно оценить все доказательства в совокупности и сделать выводы, основываясь на фактах, а не догадках.

Белошицкий отмечает, что, будучи юристом, адвокатом, сталкивался с крайне неправомерными действиями тогдашних правоохранителей. "И поверьте, знал столько, что хватило бы чтобы переполнить очень много людей ненавистью на всю жизнь. Только. Я задавал себе вопросы. В какой стране я бы хотел, чтобы жили мои дети? Стране уважения к закону и порядку? Или в стране беспредела, где правоохранители не уважаются как класс, а для решения вопроса надо обращаться к браткам 90-х. И тут многие могут вспомнить с грустью те времена и подумать, что то уже не вернется. А я вам скажу - может вернуться еще и как. Не в такой же форме, но по сути - может", - отмечает он.

Белошицкий пишет, что хотел бы, чтобы его дети жили в стране, где героем и примером является военный, полицейский, врач, спасатель и многие другие, а "не любитель хайпа и лайков, изучивший пару строк закона о "прічінє астановкі". "Я бы хотел, чтобы в этой стране модель общения с людьми передавалась от родителей к детям, а не черпались от "авторов" в "Ютубчике" и "ТикТоке", - добавляет он.

Белошицкий отмечает, что нужно принять тот факт, что полицейские - это наши люди, которые "не набраны где-то на Марсе, или Юпитере, или из другой мультивселенной" и имеют свои сильные и слабые стороны, свой запас энергии и уровень усталости, уровень стресса и уровень самоконтроля, свои знания и свои пробелы.

"И эти люди выполняют свою работу каждый день и каждую ночь. И как бы ни было тяжело и критично - они все равно работают. И этот случай должен научить всех, что есть права и есть обязанности. И это два неотъемлемых понятия. Если каждый будет их уважать в совокупности, то все такие ситуации будут завершаться точно не так, как завершилась эта", - отмечает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Важные криминальные новости - Днепр сегодня в центре внимания

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 августа, стало известно, что в Днепре в результате конфликта между патрульными и пассажирами автомобиля марки Jaguar произошел конфликт, в результате которого полицейский выстрелил в мужчину, который перед этим ударил полицейскую. От полученных травм 38 летний мужчина скончался.

В Государственном бюро расследований сообщили, что водитель авто игнорировал законные требования правил дорожного движения, вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения. По данным Офиса генпрокурора, патрульные остановили автомобиль, в котором были взрослые и дети, однако пассажиры проигнорировали требование выйти из салона. Тогда полиция начала силой вытаскивать их и применила газовый баллончик.

По данным СМИ, Джумбери Силогава был застрелен, который был в машине с женой и двумя сыновьями. На видео, которое есть в интернете, видно, что матерные слова и подстрекательство мужчины по противодействию полиции были и со стороны его детей, которые снимали ситуацию на видео.

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