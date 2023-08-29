Дело открыли по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий.

Полицейского, застрелившего мужчину в Днепре, задержали. Об этом сообщают в Днепропетровской областной прокуратуре.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа.

По данным следствия, двое патрульных остановили авто, в котором находились несовершеннолетние дети. По требованию выйти из авто водитель и пассажиры отказались, после чего они начали силой вытаскивать их из машины, а также использовали газовый баллончик.

Видео дня

Во время драки полицейский произвел три выстрела в спину пассажиру из табельного оружия. От полученных огнестрельных ранений тот скончался на месте. Сейчас решается вопрос о сообщении патрульному о подозрении.

В Днепре патрульный убил мужчину: что известно

Сегодня вечером в сети появились видео конфликта между двумя патрульными полицейскими и водителем и пассажирами машины.

На них можно увидеть, как полицейские пытаются вытащить девушку из машины, однако она сопротивляется. Завершается видео столкновением между мужчиной и патрульным. Мужчина идет в сторону патрульной, слышен крик, после чего патрульный стреляет в него.

В патрульной полиции заявили, что сотрудников отстранили. В ГБР сообщают, что водитель элитного авто "игнорировал законные требования правил дорожного движения", имел признаки алкольного опьянения и вел себя агрессивно.

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