54-летнего жителя города забрали в реанимацию.

Во Львове зафиксировали первый случай обморожения и переохлаждения в этом сезоне. На железнодорожном пути нашли нетрезвого мужчину, который был без сознания. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Первого территориального медицинского объединения города Львова в Facebook.

Так, работники железной дороги нашли прямо на путях мужчину, который был без сознания. 54-летнего жителя Львова, который к тому же был пьян, забрали в реанимационное отделение Первого территориального медицинского объединения.

Мужчина находился в тяжелом состоянии. У него были признаки обморожения и нарушения жизненных функций. Сейчас уже известно, что мужчина пришел в себя, его перевели в Центр термической травмы, где он будет лечить незначительные обморожения рук.

Читайте такжеНа Черниговщине мужчина убил женщину на глазах у детей: его искали месяцТакже пресс-служба напомнила о правилах безопасности во время морозов. Чаще всего у людей случаются поверхностные обморожения, от которых страдают открытые участки кожи. Дети могут обморозить конечности и кожу быстрее взрослых.

"Чтобы отогреть эти участки, достаточно немного их согреть: спрячьте руки под мышки, а лицо прикройте перчатками. При легком обморожении кожа становится бледно-розовой, а в течение суток могут появиться пузырьки, как при ожогах. Внимание! При таком обморожении ни в коем случае нельзя растирать кожу и погружать руки в горячую воду", - отметили в пресс-службе.

Эксперты советуют снимать мокрую одежду или обувь и отогревать конечности в теплом одеяле. Также стоит пить горячий чай и наблюдать за пораженными участками. Если через шесть часов состояние кожи не начнет улучшаться, а болезненные ощущения не исчезнут, нужно немедленно обращаться в больницу.

"Самое страшное - тяжелые обморожения. Их можно распознать по отекам, потемнениям кожи, а также нечувствительностью в участке обморожения. В таких случаях стоит немедленно обращаться к врачам!", - добавили эксперты.

Ранее УНИАН уже сообщал, что во Львове из бронхов 4-летнего мальчика врачи достали светодиодную лампочку. Кроме этого украинцев предупредили о приближение стихии и рассказали, где ждать непогоды.

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Автор: Полина Кузенко