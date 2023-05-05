Вчера в небе над столицей сбили Bayraktar.

В Киеве 4 мая раздавались взрывы и стрельба. Впоследствии стало известно о сбитии беспилотника над столицей.

По данным ГСЧС, в оперативно-координационный центр начали поступать сообщения о возгорании и взрывах в Соломенском и Печерском районах Киева.

"Следовательно, в Соломенском районе возникло возгорание на 1-этаже 4-этажного здания. Пожар ликвидирован на площади 50 кв. м. В результате поражения, взрывной волной разрушены декоративные внешние элементы конструкции здания на площади 150 кв. м", - говорится в сообщении.

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Также, по данным спасателей, в Печерском районе возникло возгорание в одном из парков. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 5 кв. м.

На месте событий работало 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава. Жертв и пострадавших в результате данных событий нет.

Как в небе над Киевом сбили "Байрактар" - что известно

Вечером 4 мая в Киеве раздавались взрывы но стрельба - была объявлена воздушная тревога. Впоследствии стало известно, что над Киевом зафиксировали беспилотный летательный аппарат, он был сбит силами противовоздушной обороны.

По данным ВСУ, во время планового полета Bayraktar потерял управление. Поскольку неконтролируемое пребывание беспилотника в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение его сбить.

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