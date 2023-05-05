Игнат отмечает, что с причинами этой ситуации будут разбираться.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат относительно сбития в Киеве беспилотника Bayraktar отмечает, что "птичку жалко".

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, объявлялась ли тревога в городе накануне вечером в связи с этим беспилотником, или над городом были зафиксированы еще какие-то беспилотники, ведь информация о месте падения обломков и видео сбития не совпадают.

"В небе оно кажется совсем все не так, как на земле. Визуально кажется, что вроде бы над твоим домом летит, а на самом деле оно за несколько, пять, может быть больше километров", - сказал Игнат.

Видео дня

Он добавил, что небо обманчиво дает представление о воздушных целях.

"Даже сбить "Шахед": казалось, вот он летит рядом, по нему стреляют, а никто попасть не может. Это с первых дней понимания не было, насколько это далеко или близко", - отметил представитель.

Игнат подтвердил, что в небе над Киевом был украинский беспилотник.

"Да, это был дрон... Наш "Байрактар". Птичку жалко. Понятно, что мы, в конце концов, теряли их уже на фронте. Делать, так сказать, из этого такую уж новость... Ну, случается. Да, потерял управление. Это техника. Ну, так что сделаешь. Не пускать же это все на самотек. Нужно было его просто обезвредить, вот и все", - пояснил он.

Представитель командования добавил, что других вариантов, наверное, и не оставалось.

"Сейчас будут разбираться, почему так произошло, что стало причиной. Это очень важно разобраться", - сказал Игнат.

Он также отметил, что когда сбитая цель падает, то она может пролетать еще несколько километров.

Как в небе над Киевом сбили "Байрактар" 4 мая

Как сообщал УНИАН, вечером 4 мая в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Затем были слышны многочисленные взрывы, которые длились около 10 минут.

Позже начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что во время воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе столицы, а затем и о возгорании на небольшой площади в Печерском районе города.

Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в небе над Киевом был сбит беспилотник Bayraktar TB2, который потерял управление во время планового полета. В ВС ВСУ отметили, что неконтролируемое пребывание беспилотника в небе над столицей могло привести к нежелательным последствиям.

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