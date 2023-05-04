Беспилотник потерял управление. Вероятно, речь идет о технической неисправности.

Вечером в четверг, 4 мая 2023 года, в небе над Киевом был сбит беспилотник Bayraktar TB2. Он потерял управление во время планового полета.

В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям.

"4 мая около 20 часов в Киевской области во время планового полета потерял управление БпЛА Bayraktar TB2. Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель уничтожена", – говорится в сообщении.

Видео дня

В Воздушных силах объяснили, что вероятно, речь идет о технической неисправности беспилотника, сейчас причины устанавливаются. Отмечается, что в результате боевой работы и падения обломков БпЛА жертв и пострадавших нет.

Сбитие беспилотника над Киевом 4 мая

4 мая в 19:41 прозвучал сигнал воздушной тревоги в Киевской области, а в 20:00 – и в столице. Были слышны многочисленные взрывы, они продолжались около 10 минут.

Позже власти обнародовали подробности. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что во время воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе столицы, а затем о возгорании на небольшой площади в Печерском районе. Впоследствии Кличко проинформировал, что пожар в 4-этажном здании в Соломенском районе столицы локализовали.

Вас также могут заинтересовать новости: