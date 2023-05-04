КМВА сообщила о работе ПВО в Киеве.

В Киеве и в Киевской области вечером 4 мая была объявленная воздушная тревога.

В 19:41 сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киевской области, а в 20:00 – и в Киеве. Впоследствии поступили сообщения, что жители Киева слышат многочисленные взрывы в воздухе, которые продолжаются в течение 10 минут.

Впоследствии КМВА сообщила о работе ПВО в Киеве.

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"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги пребывайте в укрытиях!",- сказано в сообщении.

В 20:34 воздушная тревога в Киеве и области была отменена.

Во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат, сбитый силами противовоздушной обороны.

"Во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит. Информация о пострадавших или разрушениях жилого фонда или инфраструктуры отсутствует", - сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, информация пока уточняется.

В то же время киевский городской голова сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе столицы.

"Вероятное попадание обломков БПЛА. Все службы направляются на место. Детали впоследствии", - заявил мэр.

"В Соломенском районе спасатели локализуют пожар в 4 этажном здании. Площадь возгорания - 50 м кв. За помощью к медикам никто пока не обращался", - добавил Кличко.

Российские атаки на Украину -подробности

В ночь на 4 мая во время воздушной тревоги в северных и южных регионах Украины Россией был осуществлен массированный пуск "Шахедов" по Киеву и Одессе. Силы ПВО обезвредили 18 из 24 ударных дронов.

На этот раз РФ использовала новый маршрут БПЛА для атаки по Одессе. По словам Гуменюк, дроны типа Shahed-131/136 были выпущены, в частности, по Одесской области с направления Азовского моря по использованию особенностей ландшафта.

В ночь на 4 мая россияне совершили очередную воздушную атаку на Киев, направив на столицу дроны-камикадзе типа Shahed и ракеты. Воздушная тревога в городе длилась более 3,5 часов. В военной администрации отмечают, что в воздушном пространстве Киева силами ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены.