Волонтер и любитель истории: что известно о возможном сообщнике луцкого террориста

Мужчина был недоволен ситуацией в стране, и считал, что нынешняя власть ведет ее в неверном направлении.

Житель Харькова Дмитрий Михайленко, которого подозревают в причастности к терракту в Луцке, был волонтером и помогал украинской армии на Донбассе, а также коллекционировал предметы времен Второй мировой.

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Об этом сообщает NewsRoom, ссылаясь на мать Михайленко.

Татьяна Михайленко рассказала журналистам, что ее сын всегда интересовался техникой и первое образование получал в НТУ "Харьковский политехнический институт". Во время учебы он попал в ДТП, в результате которого получил травмы печени и ног. Пострадавший перенес семь операций, в том числе замену связок колена на искусственные.

"После случившегося он стал очень вспыльчивым. Хотя учебу не бросил, ходил на пары даже на костылях. Где-то пять лет у него была инвалидность, но ее нужно было все время продлевать, и Дима не захотел. Говорил, что он не инвалид. Потом решил снова учиться и поступил в "инжэк", - рассказала женщина.

В свободное время мужчина занимался коллекционированием предметов времен Второй мировой войны. По словам матери, он часто ездил по барахолкам, чтобы найти ордена и другие артефакты. Но оружия среди его коллекции женщина не видела.

В 2014 году Дмитрий Михайленко горячо отреагировал на российскую агрессию против Украины и пытался записаться на службу добровольцем.

"Он пошел в военкомат. Я ему еще говорила: "Куда тебе с твоим здоровьем, Дима?". Там ему пообещали, что вызовут, но никто так и не позвонил. Тогда он занялся волонтерством, вместе с ребятами покупали ящиками сигареты, яйца, консервы и возили в Дебальцево. Ему даже грамоту за это дали", - говорит мать подозреваемого.

По словам женщины, в последнее время сын начал часто нервничать. Он был недоволен ситуацией в стране и считал, что нынешний президент ведет ее в неверном направлении. Женщина уверяет – не догадывалась, что у ее сына могут храниться боеприпасы и оружие.

Соседи Дмитрия Михайленко знают о нем немного. По их словам, мужчина прожил на улице Таращанской всю жизнь. Ранее был женат, но довольно давно развелся. Конфликтов с окружающими у него никогда не было.

"Часто ездит, но зачем, куда - я ж не знаю. Это его машина стоит (Renault - прим.ред), вторая (Tesla) после смерти дяди появилась, не знаю, наследство или нет. Вроде бы продает ее. Ну мы с ним здоровались и все. У нас вообще тихая улица, а вчера столько полиции приехало, семь или восемь машин", - рассказал сосед мужчины Леонид.

Напомним, в Луцке утром 21 июля вооруженный мужчина захватил автобус и взял в заложники 13 человек. Правоохранителям мужчина представился как «Максим Плохой». Его требования заключались в том, что чиновники всех органов государственной власти должны были назвать себя «террористами в законе». Он также хотел, чтобы президент записал видеообращение и призвал всех смотреть фильм «Земляне» 2005 года.

В течение дня правоохранители вели переговоры с преступником. Вечером террорист был задержан, 13 заложников освобождены.

В то же время сообщалось, что в Харькове полиция задержала возможного сообщника Максима Кривоша, который накануне захватил в Луцке автобус с заложниками. Сейчас он сотрудничает со следствием.

В доме мужчины полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запалы, 2 пистолета ТТ , "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патроны к ней.

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