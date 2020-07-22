Луцкий террорист держал в заложниках подростка и пенсионерку - СБУ

Заложники были измотаны, они провели в жаре закрытого автобуса более 10 часов.

Состояние всех людей, которых вчера удерживал в заложниках вооруженный житель Луцка Максим Кривош, удовлетворительное. Среди них был 15-летний парень и пенсионерка.

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Об этом на брифинге сообщил начальник управления СБУ Волынской области Павел Данюков. По его информации, никто из заложников не обращался за медицинской помощью.

"Это обычные люди, которые ехали рейсовым автобусом. От 15-летнего парня до бабушки, которая была освобождена одной из первых. В больницу никто не обращался, их состояние удовлетворительное", - рассказал он.

Заложники были уставшими, они провели в жаре закрытого автобуса более 10часов . После освобождения их еще несколько часов допрашивали правоохранители.

Напомним, в Луцке утром 21 июля вооруженный мужчина захватил автобус и взял в заложники 13 человек. Правоохранителям мужчина представился как «Максим Плохой». Его требования заключались в том, что чиновники всех органов государственной власти должны были назвать себя «террористами в законе». Он также хотел, чтобы президент записал видеообращение и призвал всех смотреть фильм «Земляне» 2005 года.

В течение дня правоохранители вели переговоры с преступником. Вечером террорист был задержан, 13 заложников освобождены.

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