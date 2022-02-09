Глава Кропивницкого выдвинул серьезное обвинение в сторону газовщиков и получил ответ.

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович заявил, что смертельный взрыв в Кропивницком в одной из многоэтажек произошел из-за того, что газовщики после замены газового счетчика на третьем этаже не закрыли вентиль.

Из-за того, что газовый вентиль не был закрыт, квартира этажом ниже была "накачана" газом, и впоследствии там прогремел взрыв, приводит слова главы города ТСН в своем сюжете.

В "Кировоградгазе", в свою очередь, заявили, что о причинах взрыва в многоэтажке еще рано говорить, поскольку следствие еще не завершено, и проводят экспертизы.

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"...Подъезд на долгий период выведен из строя, дорогостоящие работы...", – рассказал мэр о последствиях смертельного взрыва.

Напомним, 2 февраля в Кропивницкому на ул. Попова прогремел взрыв в квартире, которая находится на втором этаже девятиэтажного дома, был пожар.

В результате инцидента погиб один человек, а также пострадали двое детей и сотрудник аварийной газовой службы, который работал в доме.

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