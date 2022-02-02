В областном центре пострадали две девочки и один взрослый.

В Кропивницком спасатели ликвидировали пожар в 9-этажке, в результате инцидента один человек погиб, трое – пострадали.

По информации ГСЧС, 2 февраля в 15:59 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире на 2-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Попова.

Отмечается, что в 16:44 пожар локализован на площади 60 м кв., а в 17:03 – ликвидирован.

"В результате происшествия погиб один человек, еще три – пострадали, из них два ребенка. Разрушений несущих конструкций нет", – говорится в сообщении.

По информации "Общественного", в многоэтажке произошел взрыв.

Читайте такжеДрузья сбежали, а нашла мать: в Кропивницком мальчик упал с 7 этажа недостроя (видео)Как рассказал начальник службы по чрезвычайным ситуациям в области Виталий Миронюк, один из травмированных – сотрудник аварийной газовой службы, который работал в этом доме. "Скорая" забрала двух девочек.

По словам директора детской областной больницы Василия Хорощака, пострадавшими оказались девочки 13 и 8 лет. Младшая девочка находится в отделении реанимации, у нее ожоги 30% поверхности тела. Ее состояние средней степени тяжести.

Напомним, утром 28 января в жилом доме на ул. Ивана Франко в Запорожье произошел взрыв, в результате которого было разрушено семь квартир. На месте погибла 76-летняя женщина, еще два человека пострадали.

Впоследствии число жертв взрыва в Запорожье возросло – в больнице скончалась еще одна женщина.

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