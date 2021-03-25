Отмечается, что на предприятии создана специальная комиссия по расследованию этого несчастного случая.

На шахте «Белозерская» Добропольского горсовета Донецкой области в результате несчастного случая в монтажной камере погиб горнорабочий.

Читайте такжеВ Одесской области на обочине дороги нашли мертвого мужчинуОб этом сообщила пресс-служба компании "ДТЭК Энерго", в которую входит шахта.

«25 марта в 4:15 на шахте Белозерская в монтажной камере на 550-м горизонте во время доставки секции механизированной крепи был тяжело травмирован горнорабочий очистного забоя 1982 г.р. На место происшествия оперативно была вызвана реанимационно-противошоковая группа. Прибывший на место врач РПГ констатировал смерть пострадавшего», - сказано в сообщении.

Отмечается, что на предприятии создана специальная комиссия по расследованию данного несчастного случая.

Администрация шахты Белозерская выразила глубокие соболезнования семье погибшего. Им будет оказана вся необходимая помощь, сообщила пресс-служба.

Справка УНИАН. Шахта «Белозерская» - угледобывающее предприятие в г. Белозёрское (Донецкая область). До 2008 года входила в ГП «Добропольеуголь», сейчас входит в угольный сегмент энергохолдинга ДТЭК.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина