Сожитель роженицы самостоятельно похоронил младенца на кладбище.

В Одесской области полиция устанавливает обстоятельства смерти новорожденного, которого сожитель его матери самостоятельно похоронил на кладбище.

Читайте такжеРодила и положила в морозилку: в Ривненской области мать подозревают в убийстве ребенкаКак подтвердили УНИАН в правоохранительных органах, ЧП произошло в городе Белгород-Днестровском во второй половине февраля.

По данным источника, 31-летняя жительница Белгорода-Днестровского, которая на учете в женской консультации не состояла, раньше срока родила на дому, но ребенок через несколько дней умер. После этого супруг женщины самостоятельно похоронил младенца на кладбище.

О случившемся в правоохранительные органы сообщили соседи супругов.

«Сейчас назначен ряд экспертиз. Устанавливаются обстоятельства случившегося», - сообщили в правоохранительных органах.

По факту открыто производство по предварительной правовой квалификации ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая