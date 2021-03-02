В Одесской области полиция устанавливает обстоятельства смерти новорожденного, которого сожитель его матери самостоятельно похоронил на кладбище.
Читайте такжеРодила и положила в морозилку: в Ривненской области мать подозревают в убийстве ребенкаКак подтвердили УНИАН в правоохранительных органах, ЧП произошло в городе Белгород-Днестровском во второй половине февраля.
По данным источника, 31-летняя жительница Белгорода-Днестровского, которая на учете в женской консультации не состояла, раньше срока родила на дому, но ребенок через несколько дней умер. После этого супруг женщины самостоятельно похоронил младенца на кладбище.
О случившемся в правоохранительные органы сообщили соседи супругов.
«Сейчас назначен ряд экспертиз. Устанавливаются обстоятельства случившегося», - сообщили в правоохранительных органах.
По факту открыто производство по предварительной правовой квалификации ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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