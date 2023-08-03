Вражеский агент собирал информацию об иностранной военной помощи подразделениям Нацгвардии, в частности по боевой подготовке украинских воинов.

12 лет заключения получил еще один агент российской военной разведки, который передавал РФ информацию об обучении бойцов Нацгвардии.

Как сообщил пресс-центр СБУ, приспешником врага оказался экс-командир взвода в одном из центров подготовки подразделений Национальной гвардии.

Отмечается, что он был завербован кадровым сотрудником 316-го разведцентра Главного управления Генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ), который представлялся Сергеем Приваловым.

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В спецслужбе проинформировали, что тогда предателю был выбран псевдоним "Ричард", а также поставили ключевые задачи.

"Агент собирал информацию об иностранной военной помощи подразделениям Нацгвардии, в частности по боевой подготовке украинских воинов. Военная контрразведка СБУ поэтапно задокументировала преступные действия вражеского агента и задержала его на попытке переправки тайной информации российскому ГРУ. После длительного расследования и тщательного изучения всех фактов незаконной деятельности злоумышленника суд признал его виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена) и назначил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Разоблачение предателей и информаторов РФ

Как сообщал УНИАН, СБУ разоблачила и задержала в Харькове двух информаторов РФ, которые собирали данные о подразделениях ВСУ на территории города и наводили на эти объекты удары россиян. Они перемещались по территории Харькова на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военнослужащие.

В Купянске взяли информатора россиян, который "сливал" направления полетов вертолетов ВСУ.

Кроме того, СБУ задержала предателя, который "сливал" информацию об аэродромах на Кировоградщине.

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