Корректировщиками оказались двое безработных жителей областного центра.

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Харькове двух информаторов РФ, которые собирали данные о подразделениях ВСУ на территории города и наводили на эти объекты удары российских захватчиков.

Как сообщил пресс-центр СБУ, корректировщиками оказались двое безработных жителей областного центра. Отмечается, что они перемещались по территории Харькова на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военнослужащие.

В спецслужбе проинформировали, что потом фигуранты отмечали эти локации на Google-карте и отправляли скриншоты с отметками своему куратору из РФ.

Видео дня

"Сотрудники СБУ задержали обоих участников группы с поличным во время сбора данных о дислокации одного из подразделений Сил обороны. Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении.

Также в рамках уголовного производства проверяется их причастность к наведению по Харькову российских дронов-камикадзе "Шахед" во время ночной атаки 1 августа этого года. Виновным грозит до 12 лет тюрьмы.

Интересные новости Украины - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в Николаеве СБУ задержала предательницу, которая "сливала" в Федеральную службу безопасности информацию о последствиях российских воздушных ударов по объектам критической инфраструктуры региона.

В частности, она передала агрессору фото и видео с мест вражеских "прилетов" по двум промышленным объектам на территории области, среди которых местная нефтебаза. Разведданные предательница переправляла пророссийскому блогеру Сергею Лебедеву, который находится во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ.

Вас также могут заинтересовать новости: