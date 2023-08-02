Также фигурант "сливал" оккупантам координаты для обстрела объектов гражданской инфраструктуры.

Суд признал виновным в государственной измене жителя Днепра, который был участником разведывательной сети Главного управления генерального штаба Вооруженных сил РФ, и назначил наказание - 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. В сообщении отмечается, что осужденный входил в группу, которую курировал лидер пророссийской радикальной общественной организации "SERB". "С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины они добровольно согласились предоставлять информацию о местах расположения объектов энергетической и критической инфраструктуры Днепра", - сообщает прокуратура.

Житель Днепра осуществлял фото- и видеофиксацию мест дислокации сил ПВО, штабов Сил обороны Украины, предприятий оборонно-промышленного комплекса. Также он передавал данные о транспортных путях, воинских частях, блокпостах, перемещениях военной техники и личного состава ВСУ. Все передавал врагу с координатами для нанесения ударов по городу, а затем информировал о попадании по городу.

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Суд признал его виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса).

Выявление предателей в Украине

В январе 2023 года в ходе спецоперации в Днепре был задержан мужчина, который сегодня и получил наказание, а также шесть его сообщников. Осужден также был специалист в сфере IT-технологий за поддержку полномасштабной агрессии РФ.

В отношении других участников следствие продолжается, они остаются под стражей без права внесения залога.

В офисе гепрокурора сообщали, что куратором группы является лидер пророссийской радикальной общественной организации "русское освободительное движение SERB", главным идеологическим фактором которой является сопротивление евроинтеграционному движению Украины и поддержка идеи отчуждения ее территорий в состав РФ.

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