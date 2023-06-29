Предателя поймали "на горячем" во время видеосъемки территории одной из воинских частей ВСУ.

Служба безопасности Украины задержала завербованного российскими оккупантами жителя Кропивницкого. Мужчина помогал захватчикам готовить удары по аэродромам на Кировоградщине.

Как сообщает СБУ в социальной сети Facebook, на Кировоградщине проведена контрдиверсионная спецоперация. В частности, в результате оперативных мероприятий задержан агент ФСБ, занимавшийся подготовкой новых воздушных ударов РФ по авиационной инфраструктуре в области.

"Именно такую задачу вражеский приспешник получил от своего российского "куратора". Им оказался кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ, находящийся во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

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Как выяснили в СБУ, для выполнения разведзадания российский агент собирал максимум информации о техническом состоянии украинских аэродромов и возможном наличии там боевых самолетов и складов с боеприпасами ВСУ.

Также злоумышленник пытался обнаружить огневые позиции системы противовоздушной обороны вблизи украинских авиационных объектов. Кроме того, российская спецслужба хотела выяснить через своего агента общее количество возможных попаданий по аэродромной инфраструктуре региона.

"Установлено, что на "текущие расходы" фигурант получал от ФСБ "переводы" в криптовалюте. Общая сумма полученных средств составила до 10 тыс. в гривневом эквиваленте", - говорится в сообщении.

При этом, в случае получения закрытых сведений, оккупанты планировали использовать их для осуществления повторных воздушных атак на инфраструктуру Сил обороны.

"Впрочем, сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и задержали вражеского приспешника "на горячем" во время видеосъемки им территории одной из воинских частей ВСУ. У задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для фиксации "нужных" целей и общения с ФСБ", - сказано в сообщении.

В то же время, по данным следствия, задержанным является житель Кропивницкого, которого спецслужба РФ завербовала в начале этого года. В поле зрения ФСБ он попал через свои антиукраинские сообщения в одном из прокремлевских Telegram-каналов. Дальнейшую коммуникацию с агрессором предатель осуществлял через мессенджер. При этом, перед каждым началом "переписки" использовал специальный "идентификационный" код.

На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения" Уголовного кодекса Украины. Сейчас он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Задержание предателей - последние новости

В январе в Кропивницком разоблачили российского агента, который готовил ракетный удар оккупантов по местным электроподстанциям.

Кроме того, сотрудники СБУ по горячим следам задержали корректировщика российского удара по кафе Краматорска, где погибли 12 человек, в том числе трое детей. Им оказался житель города, работник местного газотранспортного предприятия, которого дистанционно завербовало российское ГРУ.

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