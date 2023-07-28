Предателю грозит до 8 лет тюрьмы.

СБУ задержала вражеского информатора в результате контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Харьковской области.

Как говорится в сообщении ведомства, злоумышленник собирал для российских оккупантов актуальные разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Купянском районе. "Больше всего врага интересовали направления полетов армейской авиации ВСУ, в частности ударных вертолетов. Также он передавал агрессору маршруты перемещения украинских бронетанковых подразделений вблизи линии фронта", - рассказали подробности в СБУ.

Кроме того, фигурант присылал захватчикам фото последствий российских воздушных ударов по местным объектам гражданской инфраструктуры, в том числе многоквартирным домам.

Видео дня

По данным следствия, российским информатором оказался местный житель, который был "на связи" с боевиком одной из оккупационных группировок РФ на Восточном фронте.

Полученные разведданные вражеский приспешник передавал своему "контактеру" в закрытый чат в одном из популярных мессенджеров.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с оккупантами.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса ("несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ").

Сейчас предатель находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Предатели в Украине

СБУ регулярно ловит предателей Украины. Так, 17 июля СБУ задержала вражеского информатора ,который "отчитывался" ФСБ РФ о последствиях удара российских оккупантов по кафе в Краматорске.

"Контрразведчики Службы безопасности задержали в Донецкой области информатора ФСБ, который собирал разведданные о последствиях ракетного удара РФ по кафе в центре Краматорска 27 июня. Эту задачу он получил сразу после воздушной атаки на город", - говорится в сообщении СБУ.

Вас также могут заинтересовать новости: