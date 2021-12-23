Ее должны были установить до 17 декабря, однако по состоянию на 22 декабря до сих пор нет.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту хищения около 5 млн гривень на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Согласно договорам, заключенным филиалом "Вокзальная компания" АО "Укрзализныця", конечный срок установки новогодней елки не позднее 17 декабря. Однако по состоянию на 22 декабря елки не было.

Читайте такжеБездомный сжег 15-метровую елку на площади в Нью-Йорке (фото, видео)Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения виновных к ответственности.

Как сообщал УНИАН, главную елку страны на Софийской площади в Киеве зажгли 18 декабря. Кроме того, елку впервые установили возле Верховной Рады.

Тем временем Мариуполь стал первым и пока единственным городом, где главная новогодняя елка упала. А в Одесской области соорудили трехметровую елку из монет и установили рекорд Украины.

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