Мариуполь - не единственный город, где упала новогодняя елка.

В Мариуполе сегодня вечером из-за сильного ветра упала главная городская новогодняя елка.

Как сообщили в Мариупольском городском совете, елку восстановят в ближайшее время.

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"Сегодня вечером из-за сильного ветра упал верхний сегмент главной елки Мариуполя. Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями", - говорится в сообщении.

О пострадавших из-за падения елки не сообщается.

Отмечается, что все остальные праздничные локации в Мариуполе продолжают работать: ярмарка, каток, резиденция Святого Николая.

Мариуполь - не единственный город, где в этом новогоднем сезоне успела упасть елка. Такой же инцидент произошел в Лебедине на Сумщине, сообщает Общественное. По словам городского головы Лебедина Александра Бакликова, это произошло из-за сильного ветра.

"Сильный ураган. Хоть стояла она на растяжках, но они лопнули и она упала. Не выдержала и основа. Ее вывернуло с корнями. Нынешняя елка имеет высоту 20 метров, она где-то на 5 метров выше, чем обычно", - сказал он.

Кроме этого, новогодняя елка упала в поселке Квасилов возле Ривного. Как рассказали в Ривненском городском тресте зеленого хозяйства, причиной падения елки также стал сильный ветер. Сейчас елку уже восстановили.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны. В этом году елку украшают 20 тысяч игрушек красно-золотых цветов и яркая гирлянда длиной 10 километров в виде большого купола.

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Автор: Александр Топчий