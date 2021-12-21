Елку внесли в Национальный реестр рекордов Украины.

В городе Доброслав Одесской области установили 3-метровую елку из пятикопеечных монет.

Читайте такжеЦены на елки и сосны на рынках в Киеве (фото, видео)Об этом УНИАН сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, побывавшая на открытии елки.

По ее словам, елку сделал известный одесский скульптор Кирилл Максименко. На создание 3-метровой елки ушло 9800 пятикопеечных монет, которые ранее были выведены из официального денежного оборота.

"Если кто-то хочет увидеть удивительные креативные новогодние елки - вам в Доброслав. Это город, где живет новогодняя сказка… Елка из монет - не только произведение мастера, она объединила громаду: монеты собирали все жители Доброслава…", - сказала Ветрова, отметив, что необычная елка внесена в реестр рекордов.

Ветрова также отметила, что при создании елки Максименко специально использовал одну 2-копеечную монету, которую предлагают найти в изваянии при проведении развлекательных мероприятий.

Что известно об авторе скульптуры?

Одесский скульптор Кирилл Максименко известен своими оригинальными работами из металла. Например, в 2012 году из металлолома он создал памятник "Спасибо, Стив!" – 2-метровое изваяние сделано в виде открытой ладони, оно посвящено Стивену Полу Джобсу (24 февраля 1955 – 5 октября 2011) – американскому предпринимателю, дизайнеру и изобретателю.

В 2015 году в Одесской области открыли памятник авторства Максименко "Птица свободы", посвященный Небесной сотне, погибшим украинским бойцам в зоне проведения антитеррористической операции, всем борцам за свободу Украины. Памятник создан из металлических труб.

В 2021 году в городе Доброслав Одесской области по случаю 30-летия Независимости Украины установили сделанный Максименко 4-метровый герб Украины из металлолома.

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