В городе Доброслав Одесской области установили 3-метровую елку из пятикопеечных монет.
Читайте такжеЦены на елки и сосны на рынках в Киеве (фото, видео)Об этом УНИАН сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, побывавшая на открытии елки.
По ее словам, елку сделал известный одесский скульптор Кирилл Максименко. На создание 3-метровой елки ушло 9800 пятикопеечных монет, которые ранее были выведены из официального денежного оборота.
"Если кто-то хочет увидеть удивительные креативные новогодние елки - вам в Доброслав. Это город, где живет новогодняя сказка… Елка из монет - не только произведение мастера, она объединила громаду: монеты собирали все жители Доброслава…", - сказала Ветрова, отметив, что необычная елка внесена в реестр рекордов.
Ветрова также отметила, что при создании елки Максименко специально использовал одну 2-копеечную монету, которую предлагают найти в изваянии при проведении развлекательных мероприятий.
Что известно об авторе скульптуры?
Одесский скульптор Кирилл Максименко известен своими оригинальными работами из металла. Например, в 2012 году из металлолома он создал памятник "Спасибо, Стив!" – 2-метровое изваяние сделано в виде открытой ладони, оно посвящено Стивену Полу Джобсу (24 февраля 1955 – 5 октября 2011) – американскому предпринимателю, дизайнеру и изобретателю.
В 2015 году в Одесской области открыли памятник авторства Максименко "Птица свободы", посвященный Небесной сотне, погибшим украинским бойцам в зоне проведения антитеррористической операции, всем борцам за свободу Украины. Памятник создан из металлических труб.
В 2021 году в городе Доброслав Одесской области по случаю 30-летия Независимости Украины установили сделанный Максименко 4-метровый герб Украины из металлолома.